محافظ المنوفية: حملات لرفع الإشغالات والتعديات المخالفة بالمراكز

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود رؤساء الوحدات المحلية في تنفيذ حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة على الطرق العامة، بهدف تحسين السيولة المرورية للمواطنين والمركبات.

حيث شدد المحافظ على أهمية تعزيز الجهود لفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وشهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، بالتنسيق مع وحدة المرور، حملة كبيرة لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعيق الحركة المرورية في منطقة مزلقان السكة الحديد وشارع وميدان المحكمة، بالإضافة إلى الطرق العامة والمداخل الرئيسية للمدينة، تم خلال الحملة ضبط عدد من الدراجات النارية والتكاتك غير المرخصة والمخالفة لخطوط السير.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع حملة لإزالة التعديات على حرم الطرق والميادين.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بشن حملة خلال الفترة الليلية بشارع بورسعيد وعبدة حمزة ومحيط كوبري المرور، حيث تم إزالة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تحقيقاً للصالح العام وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين.

أكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة الاستمرار في تكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.