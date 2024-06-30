تعرف على أعراض انسحاب الكحول من الجسم

أوضح الدكتور ديمتري مفتشين أخصائي علم المخدرات إلى أن تناول الكحول يلحق أضرارا جسيمة بالصحة ولكن عند الإقلاع التام عن تناوله تبدأ عمليات التعافي من أضراره فورا وفقا لما نشرته مجلة إزفيستيا الطبية .

وأضاف أنه عندما يتوقف الشخص عن تناول الكحول تظهر على الجسم علامات تطهير فى المرحلة الاولى من الايام لطرد وتطهير الجسم من السموم المتراكمة والتى تتمثل فى اعراض التهيج والقلق والصداع والرعشة لليد والأرق وتعد هذه الظواهر مؤقتة وتكون علامة على عملية ازالة المسموم والتطهير الذاتى و تبدأ هذه الأعراض بالزوال في نهاية الأسبوع الثاني ويشعر الشخص بتحسن نومه ومزاجه .

وتبدأ التغيرات الإيجابية بالظهور في نهاية الشهر الأول من دون كحول وسيبدأ الكبد المتضرر من الكحول في التعافي وإزالة السموم المتراكمة بشكل فعال وسيعود مستوى ضغط الدم إلى طبيعته و ينخفض احتمال الإصابة بارتفاع مستواه وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويستمر جسم الشخص خلال الأشهر الستة الأولى من دون كحول في التعافي وستحصل تحسينات كبيرة في عمل القلب والأوعية الدموية حيث يعود مستوى ضغط الدم إلى طبيعته. ويستقر النبض ويقل احتمال الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.