محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لـ ٦ مشاريع رصف وتطوير بطنطا

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، جولة صباحية موسعة لمتابعة سير العمل بمشروعات الرصف والتطوير ب ٦ مواقع بطنطا ، يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالحه والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في رصف طريق جسر مصرف محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بطول 400م حيث تم رفع كافة التعديات على الطريق كما تم الانتهاء من طبقه الأساس بكامل طول القطاع و تأسيس التربة اسفل قطاع التوسعة ليتحمل الأحمال المرورية المتوقعة في أماكن انتظار السيارات تمهيدا لوضع طبقة الاسفلت ، كما تابع المحافظ رصف طريق السكة الوسطى المتفرع من طريق 43 طنطا بسيون حتى مستشفى محلة مرحوم الرابط مع جسر البتانونية.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لمتابعة رصف شارع داير الناحية بكفر عصام من صيدلية الجزار مرورا بالمقابر حتى الجامع الكبير بطول 1100م وعرض 8م فضلا عن متابعة الاعمال برصف شارع داير الناحية بقرية خرسيت بداية من طريق طنطا شوبر مرورا بالوحدة الوحدة الصحية حتى المقابر بطول 1100م وعرض 6م .

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق كفرالحما تلبنت قيصر (عزبة شعبان) وشدد المحافظ على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع أعمال الرصف بالطريق.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة أعمال رصف وتوسعة الطريق المؤدي لمجمع تدوير مخلفات القمامة بدفرة، بطول 1 كم ، وعرض 8 أمتار، بداية من كوبري دفرة باتجاه مدخل مصنع تدوير القمامة، حيث تم الانتهاء من رش طبقه MCO لأخر قطاع طبقه الأساس بعد التوسعات للقطاع العرضي تمهيدا لوضع طبقة الاسفلت الرابطة.

وأكد "رحمي"، أن المحافظة أزالت كل الإشغالات والتعديات على الطريق، بالإضافة إلى زيادة عرض الرصف ليصبح 10 أمتار؛ لتوسعته ورصفه لتسهيل الحركة المرورية لقرية دفرة التي تعد من أكبر القرى الصناعية المنتجة للأخشاب على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا ، عبد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا .