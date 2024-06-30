إغلاق بورصة الكويت على انخفاض مؤشرها العام 30.12 نقطة

أغلقت بورصة الكويت، تعاملاتها اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها العام 12ر30 نقطة ليبلغ مستوى 98ر6936 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 43ر0 في المئة، وتم تداول 4ر141 مليون سهم عبر 9412 صفقة نقدية بقيمة 4ر37 مليون دينار (نحو 114 مليون دولار).



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 17ر26 نقطة ليبلغ مستوى 40ر5912 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 44ر0 في المئة من خلال تداول 5ر52 مليون سهم عبر 3430 صفقة نقدية بقيمة 16ر9 مليون دينار (نحو 9ر27 مليون دولار).



كما انخفض مؤشر السوق الأول 61ر32 نقطة ليبلغ مستوى 64ر7543 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 43ر0 في المئة من خلال تداول 8ر88 مليون سهم عبر 5982 صفقات بقيمة 2ر28 مليون دينار (نحو 86 مليون دولار)، كما ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 01ر16 نقطة ليبلغ مستوى 52ر5762 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 28ر0 في المئة من خلال تداول 15ر44 مليون سهم عبر 2480 صفقة نقدية بقيمة 4ر8 مليون دينار (نحو 6ر25 مليون دولار).



وكانت شركات (عربي قابضة) و(كميفك) و(هيومن سوفت) و(حيات كوم) الأكثر ارتفاعا في حين كانت شركات (سينما) و(م الأعمال) و(أهلية ت) و(وثاق) الأكثر انخفاضا.