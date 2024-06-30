توقيع مذكرات تفاهم بين إيطاليا ومصر لتعزيز التدريب الفني والمهني

تواصل إيطاليا تعزيز تواجدها في مصر في إطار خطة ماتي لأفريقيا، من خلال مبادرات مهمة في مجال التدريب الفني والمهني .

وفي 17 مارس الماضي في القاهرة، وبحضور سيادة رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وقع وزير التعليم والاستحقاق الايطالي، جوزيبي فالديتارا، مع نظيره المصري، معالي الوزير الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم والتعليم الفني، على مذكرة تفاهم، تهدف إلى نشر اللغة الإيطالية والتعليم المهني الإيطالي المتميز في مصر، وتشجيع اكتساب المهارات الفنية التي تناسب احتياجات النظام الإنتاجي الإيطالي والمصري.

ولإعطاء زخم ملموس لهذه المبادرات، تم اليوم التوقيع على أول اتفاقيتين تنفيذيتين لتلك المذكرة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الدكتور أيمن عاشور، والسفير الإيطالي ميكيلى كواروني، سفير ايطاليا بالقاهرة. تم حفل التوقيع خلال مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، المنعقد في القاهرة، وذلك تماشيًا مع الأهمية المعطاة لمثل هذه الأنشطة في سياق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وتطلق الاتفاقية الأولى تعاونًا بين كل من المعهد الفني العالي الإيطالي للتكنولوجيا الحديثة بمدينة أودينى ITS Malignani di Udine ، وشركة دانييلي للصناعات Danieli Industrie، ومعهد دون بوسكو بالقاهرة، وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية (NCTU)، لوضع برنامج تعليمي في قطاع الميكاترونكس.

أما الاتفاقية الثانية فتطلق برنامجا تعليميًا في قطاع الطب الحيوي، بين مؤسسة ITS Nuove Tecnologie التابعة لأكاديمية فيتا في مدينة برجامو، وشركة بوليجون Polygon في ميلانو، ومعهد دون بوسكو في القاهرة، والجامعة المصرية التكنولوجية في 6 أكتوبر.

الهدف من هذه الاتفاقيات هو تعزيز مواهب الطلاب وتطوير المهارات الأساسية للنمو الشخصي والإقليمي، والمساهمة أيضًا في تلبية الحاجة الإيطالية المتزايدة للقوى العاملة المتخصصة وفي نفس الوقت تعزيز مسارات الهجرة النظامية نحو بلدنا.

وقد صرح وزير التعليم والاستحقاق جوزيبي فالديتارا بأنه:"تعد مذكرات التفاهم هذه جزءًا من استراتيجية أوسع تروج لها الحكومة الإيطالية من خلال خطة ماتي، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المهارات الفنية والمهنية للطلاب المصريين وتشجيع مسارات الهجرة القانونية في القطاعات الرئيسية لإيطاليا وشركاتها."

وأوضح سفير إيطاليا في القاهرة، ميكيلى كواروني، أن الاستراتيجية التي تقوم عليها هذه المذكرات ستتمكن قريبًا أيضًا من الاستفادة من إنشاء مركز توظيف إيطالي مصري في القاهرة لتعزيز التدريب المهني والتوجيه نحو سوق العمل سواء المصري أو الإيطالي.