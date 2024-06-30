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الأحد 30 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ، بينما غادر عدد 6 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 44 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45034 طن تشمل : 14900 طن يوريا و 4200 طن مولاس و 2825 طن رمل و 84 طن كلينكر و 1327 طن اسمنت ابيض و 21698 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 81297 طن تشمل : 18100 طن قمح و 2161 طن خشب زان و  7050 طن خردة و 3224 طن حديد و 41243 طن ذرة و 8845 طن سكر و 2203 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 674 طن.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 43150 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 136030 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2416 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبيه و بنى سويف ،  وعدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من ميناء الدخيلة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5531 حركة.

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