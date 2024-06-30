محافظ كفر الشيخ يتابع مستوى المرافق والخدمات بشوارع عاصمة المحافظة

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عددًا من شوارع مدينة كفرالشيخ، منها، شارع عبدالهادى راضى - وشارع الـ 47 - وشارع صلاح سالم- وشارع الجيش - وشارع الجمهورية - وشارع ناجى شتله - شارع جيهان، ميدان زويل، وغيرها من الشوارع، كما تابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، والتأكد من إزالة الإشغالات من الشوارع، موجهًا بإيجاد الحلول العاجلة لطلبات المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا، وذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات والتنفيذية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وإستمرار المرور على الحدائق والمتنزهات العامة وكافة الخدمات بجميع مراكز المحافظة، قائلاً : " نعمل من أجل خدمة المواطن وليس لدينا أهم منه وتحقيق رضاه غايتنا حيث أنه أساس التنمية والتقدم، وهدفنا الأول أن تكون محافظة كفرالشيخ نموذجاً رائداً في التنمية على مستوى كافة المجالات ".

وشدد، على ضرورة الإلتزام بالقانون، وعدم التعدى على الأرصفة أو إشغال الطريق العام، مشددًا على أهمية الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، وحماية حقوق المواطنين، محذرًا من تكرار المخالفات، مؤكدًا أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وكلف المحافظ بمراجعة تراخيص المحال والأنشطة التجارية، وحظر إنتظار السيارات فى محاور الطرق والأماكن غير المخصصة للإنتظار، وتكثيف أعمال النظافة، وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع العام، وإستكمال أعمال الرصف والإنترلوك، ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة غير المرخصة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة كشافات الإنارة، ومراجعة صلاحية العوازل، وأعمدة ووصلات الكهرباء.

كما كلف، برفع المخلفات والقمامة، وتدعيم وتجهيز الطرق، ورفع التشوينات، وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية، وإستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة، وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدى على الطريق العام، وإزالة الأرصفة المخالفة، وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن فى السير والمرور فى شوارع مناسبة، يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.