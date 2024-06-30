ضبط أصحاب 6 مخابز لتصرفهم دقيق بلدى مدعم في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة المحاسب محمد عبد العال، مدير المديرية، اليوم الأحد، عدة حملات تموينية على المخابز البلدية لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات بمركزى الرحمانية ودمنهور تم ضبط 25 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و3 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين و مخبزين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين كما تم تحرير 13محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ووزن وسعر الرغيف.

وبحملات مماثلة بمركزى كفر الدوار و ادكو تم ضبط 11 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و 5 مخابز لتصرفهم فى 33 شيكارة دقيق بلدى مدعم و3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات بالإضافة لتحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين و محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار و مواعيد التشغيل.

وبمركز وادى النطرون تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 26 جرام بالرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و مخبز تصرف فى 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم و10مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.