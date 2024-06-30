رصف طريق «بيلا - الجرايدة» بتكلفة 130 مليون جنيه

تابع ،اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال وضع طبقة المازوت Mco اللاصقة بطريق «الجرايدة – بيلا - الكراكات» بنطاق مركز بيلا، تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت ورصفه، وذلك بتكلفة قدرها 130 مليون جنيه، ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع مديرية الطرق بكفر الشيخ، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن أعمال رصف طريق «الجرايدة – بيلا - الكراكات» البالغ طوله 19 كيلو مترًا يبدأ من قرية الكراكات مروراً بشارع بورسعيد بمدينة بيلا وصولًا بقرية الجرايدة مع تقاطع الطريق بطريق بلقاس الحامول، ويعد هذا الطريق من أهم المحاور المرورية المهمة التي تربط مدينة بيلا وقراها ببعضها البعض وبالمحافظات المجاورة، تنفذه الهيئة العامة للطرق، مؤكداً أن عمليات الرصف تتم بناءً على خطة تعتمد على حجم الكثافة المرورية على الطريق ومدى ربطه لأكثر من منطقة أو قرية أو مدينة لتحقيق أعلي معدلات للتنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال الرصف والتطوير تأتي بالتزامن مع أعمال صيانة كوبري الهويس بقرية إبشان الجارية من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري مع ضمان حركة السير المرورية خلال تنفيذ الأعمال، مع اتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة، مشيراً إلى تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمركز ومدينة بيلا، ومتابعة الأعمال ميدانياً للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.