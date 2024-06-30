دراسة حديثة تكشف العلاقة بين فقدان الأسنان وخطر زيادة الوزن

كشفت دراسة طبية حديثة عن ارتباط فقد الأسنان بزيادة الوزن والسمنة كما أظهرت تحليل السجلات الطبية أن المرضى الذين لديهم 21 سن على الأقل كانوا أكثر عرضة للحفاظ على وزن صحي للجسم ممن لديهم أسنان أقل وفقا لما نشرته مجلة Gerodontology الطبية .

وقالت الدكتورة رينا زيليج الأستاذ المساعد في كلية روتجرز للمهن الصحية،أنه يصعب تناول العديد من الأطعمة الصحية وخاصة الفواكه والخضروات النيئة عندما تفتقر إلى أسنان وظيفية وأحد التفسيرات المحتملة هو أنه عندما يفقد الأشخاص أسنانهم ويواجهون صعوبة في المضغ فإنهم يبدأون في تناول الأطعمة التي يسهل تناولها ولكنها أقل صحية مثل البطاطا المهروسة أو البسكويت أو الكعك وعادة ما تكون هذه الأطعمة أعلى في السعرات الحرارية والدهون والسكر ما يؤدي إلى زيادة الوزن وهذا مما يؤثر على الجسم كما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة .

وقام الباحثون بفحص بيانات 1765 شخصا بالغا تتراوح أعمارهم بين 65 و89 عاما خضعوا للعلاج في كلية روتجرز لطب الأسنان بين عامي 2016 و 2022 لتحليل العلاقة بين عدد الأسنان ومؤشر كتلة الجسم وكانت النتائج أن الأسنان الخلفية (الأضراس)، التي تعد أكثر أهمية للمضغ تستخدم الأسنان الأمامية عموما لقضم الطعام ولا يبدو أنها تؤثر على حالة الوزن بشكل كبير كما فعلت الأضراس كما تشير النتائج إلى أن سوء صحة الأسنان يرتبط بمشاكل الوزن.