محاولات لعزل نتنياهو والتظاهرات تملء شوارع تل أبيب

تشهد إسرائيل خلال الفترة الحالية، تطورات سياسية خطيرة للغاية، على إثر المظاهرات التي تشهدها للمطالبة بعقد اتفاق وقف إطلاق نار وإطلاق سراح الرهائن، بالإضافة إلى محاولات المعارضة الإسرائيلية لعزل نتنياهو من منصبه.

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن هناك محادثات مع أطراف مختلفة ومن ضمنها أعضاء فى حزب "الليكود" لإسقاط حكومة نتنياهو،

من ناحية أخرى، كشف استطلاع للرأى أجرته قناة "12" العبرية، أن نحو ثلثى الإسرائيليين يؤيدون اعتزال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الحياة السياسية وعدم ترشحه لولاية جديدة فى منصب رئيس الوزراء.

وشدد زعيم المعارضة الإسرائيلية على أن بلاده تحتاج إلى تحقيق التهدئة في غزة، كي يعود الهدوء للشمال مع جبهة حزب الله.

كما قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، إن الدولة الفلسطينية تشكل خطرا وجوديا مباشرا على إسرائيل.

جاء ذلك عقب إعلانه أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، صادق على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة عملياته البرية والغارات على حي الشجاعية شرق مدينة غزة شمال قطاع غزة، فيما استهدفت طائراته منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

ولليوم الرابع على التوالي، تشهد الشجاعية معاناة شديدة للعائلات المحاصرة في منازلها فيما يستمر الاحتلال في توغله برياً علاوة على قيامه بقصف جوي ومدفعي مستمر.

ومن جانبها، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، عن كمائن جديدة أوقعت فيها قوات من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح في حي الشجاعية بغزة.

وقالت القسام إن الكمائن المركبة في الشجاعية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال وهبوط أكثر من طائرة لإجلائهم.