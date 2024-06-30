الليلة| يورو 2024.. جورجيا يصطدم بقوة إسبانيا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو القارة العجوز، تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، لمتابعة منافسات اليوم الثاني من مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس الامم الأوروبية "يورو 2024"، المُقامة حاليًا فى ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، وذلك بين المنتخب الإسبانى ونظيره جورجيا.

وشهدت انطلاقة منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024، مفاجئة من العيار الثقيل، عندما ودع المنتخب الإيطالى البطولة على يد نظيره سويسرا ضد، وذلك بهدفين دون رد، فيما تأهلت ألمانيا أمام الدنمارك، بهدفين نظيفين.

ففي تمام العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة وعلى ملعب "راين إنرجي"، يقود الفرنسي فرانسوا ليتكسير مباراة إسبانيا وجورجيا تحكيميًا، في مواجهة يتوقعها الكثيرون بأنها ستكون قوية للغاية.



يصطدم منتخب جورجيا بقوة إسبانيا في لقاء يجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16، حيث يعد المنتخب الإسباني أكثر المنتخبات المتأهلة لأدوار خروج المغلوب في هذه البطولة إقناعًا من حيث الأداء وطريقة اللعب والتماسك الدفاعي والشراسة الهجومية، وذلك بفضل تألق نجومه الشباب لامين يامال ونيكو ويليامز.



ولكن المنتخب الجورجي يعتبر صاحب ثاني أكبر مفاجأة في ثالث جولات دور المجموعات، بعدما فاز على البرتغال بثنائية دون رد في ظل تواجد أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، ليتأهل لدور الستة عشر ضمن أفضل ثوالث عن المجموعة السادسة وفي رصيده 4 نقاط، ويأتي ذلك بفضل هداف يورو 2024 جورجيس ميكاتدزي مهاجم منتخب جورجيا، الذي أحرز 3 أهداف تصدر بها قائمة الهدافين بعد نهاية دور المجموعات، وخطف الأضواء من العديد من نجوم القارة العجوز مثل كيليان مبابي ورونالدو، ليسهم في تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 في المشاركة الأولى تاريخيًا لمنتخب جورجيا.

منتخب إسبانيا

فيما بات منتخب إسبانيا، الوحيد الذي تأهل إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024، بالعلامة الكاملة بعدما فاز في جميع مبارياته في دور المجموعات للبطولة، حيث تأهل متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، حققها على كرواتيا بثلاثية نظيفة، وبهدف دون رد على إيطاليا، ثم الفوز على ألبانيا بهدف للا شئ، إذ لم يحقق أي منتخب بلغ دور ثمن النهائي من يورو 2024 العلامة الكاملة، حيث يأتي منتخب ألمانيا ثاني أكثر المنتخبات حصدًا للنقاط بـ7.



وصار منتخب إسبانيا رابع منتخب فى تاريخ بطولات اليورو، ينهى دور المجموعات بشباك نظيفة، وذلك بعد منتخب إيطاليا في نسختي 1980 و2020، وألمانيا في بطولتي 1996 و2016، وإنجلترا نسخة 2020، ليتكرر الأمر للمرة السادسة التي يتأهل خلالها منتخب إلى الدور ثمن النهائي بشباك نظيفة.