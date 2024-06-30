فتح طريق جمصة بالدقهلية بعد انقلاب سيارة محملة بمحصول البطيخ.. صور

نجح ضباط شرطة المرور بالتنسيق مع ضباط مركز شرطة الستاموني في اعتدة فتح طريق رافد (المنصورة -جمصة) بعد انقلاب سيارة محملة بحمولة من محصول البطيخ والقادمة من منطقة زيان نتيجة التفادي الخاطئ مما ادى الى سقوط كامل الحمولة على الطريق، دون وقوع إصابات.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، بانقلاب سيارة نقل محمله بالبطيخ علي طريق رافد جمصة، اتجاه جمصه، وتعطل حركة المرور علي الطريق.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني، وشرطة المرور وسيارة اسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص بين انقلاب سيارة محمله بالبطيخ، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وغلق الطريق امام السيارات، ولا توجد اصابات او وفيات نتيجة الحادث.

جرى اعادة فتح الطريق وتنظيم حركة المرور أمام المواطنين بمعرفة شرطة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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