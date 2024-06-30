تداول 19 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1095 شاحنة و215 سيارة حيث شملت حركة الواردات 8000 طن بضائع، 560 شاحنة و 192 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 535 شاحنة و23 سيارة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين سينا وامل بينما تغادر السفينتين الحرية2 وسينا ، فيما استقبل الميناء السفينتين الحرية2 و ALCUDIA EXPRESS وغادرت ثلاث سفن وهى امل ، سينا وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 3000 طن بضائع و347 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

كما شهد ميناء بورفيق مغادرة السفينة HONDST1 علي متنها 1000 طن مواد غذائية متجهة الي السودان.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3155 راكب بموانيها.