طلب إحاطة بشأن صعوبة امتحان مادة الفيزياء لطلبة الثانوية العامة

تقدم اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن صعوبة امتحان مادة الفيزياء لطلبة الثانوية العامة.

وقال "العمدة" في طلب الإحاطة الذي تقدم به: "السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التربية والتعليم، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري من انقطاع التيار الكهربائي وتزداد المعاناة على الأسر التي بها طلاب الثانوية العامة في ظل جو شديد الحرارة نجد وزير التربية والتعليم يزيد من حالة الاحتقان لدى الشارع المصري وخاصة من أسر طلاب الثانوية العامة القسم العلمي في صعوبة امتحان مادة الفيزياء، والذي وصفه الطلاب بأنه يحتاج إلى عباقرة لحله، وزاد من توتر الطلاب وجود أحد الأسئلة وإجابته الصحيحة غير موجودة بين الاختيارات الموجودة في الامتحان مما يزيد من شعور المواطن بالظلم والاحتقان الشديد بأنه يجد زملاء لابنه أو بنته قد تم تسريب الامتحان لهم ومعه حلوله وحصلوا على الدرجات النهائية بدون وجه حق مما يضيع معه مجهود الطالب المجتهد الذي لم يتجه إلى الغش أو تسريب الامتحان وعانى ولي أمره في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة لتوفير الأموال اللازمة لحصول ابنه على درس في ظل تردي مستوى التعليم في المدارس واشتراك الانترنت لمشاهدة دروس الأونلاين".

وأضاف عضو مجلس النواب: "نظرًا لكوننا في فتره تعديل وزاري نرجو من السيد رئيس الوزراء إجراء تحقيق فوري وعاجل في ما تم بامتحان الفيزياء في ضوء ما ورد من تسريب وأخطاء وإجراءات الرقابة الشديدة على ما تبقى من امتحانات الثانوية العامة، لضمان أن تكون الامتحانات بدون تعقيد، وأن يتم التنسيق مع شركات الانترنت لمنع الانترنت في مناطق لجان الثانوية العامة مدة الامتحان فقط.. حتى لا يمكن تداول الامتحان بين راغبي الغش، وذلك حفاظا على العدالة بين المواطنين ولمصلحة الدولة في تحديد المستوى الفعلي للحاصلين على الثانوية العامة، لكي تجد الدولة خريجا يمكن الاعتماد عليه في كافة مجالات العمل".