إصابة 4 اشخاص بحادث تصادم سيارتين على طريق جمصة في الدقهلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع تصادم سيارة ملاكي واخري ربع نقل امام الطرمبات بطريق رافد (جمصة - المنصورة ) بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي و ربع نقل أمام الطرمبات بطريق رافد (جمصه - المنصورة) ، ووجود اصابات .

وبالفحص تبين إصابة أربعة أشخاص بأصابات متفرقة، حيث اصيب كلا من : محمد مسعد عطيه عبد الوهاب 46 عاما، خفير ثالث ومصاب بجرح متهتك بالقدم اليسرى، علاء احمد السعيد ابراهيم 41 عاما، طلخامصاب بكسر بالساق اليسرى، محمد محمود محمد على 37 عاما، كفر الشيخ مصاب بكسر بالحوض و نزيف بالمخ و ياسر سالم عبد الغنى عبد المجيد 28 شرنقاش طلخا أمين شرطه مصاب بكسر بالقدم اليسرى والساق اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصه المركزي ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات