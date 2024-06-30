إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل على طريق جمصة بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص في حادث اختلال مقود القيادة بيد سائق تروسيكل مما تسبب في انحرافه وانقلابه على طريق رافد (جمصة -المنصورة) أمام قرية زيان التابعة لمركز ومدينة الستاموني بمحافظة الدقهلية وجرى نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقي اللواء مروان حبيي، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة الستاموني، يفيد بوقوع حادث على طريق رافد (جمصه - المنصورة) أمام قرية زيان.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني، وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب تروسيكل على الطريق امام قرية زيان واصابة ثلاثة أشخاص.

وأصيب في الحادث كلًا من: عبد الرحمن نصر الطنطاوى 16 عاما مقيم القطنة مركز بلقاس، واصيب بكسر بالساق اليسرى، احمد محمد ابراهيم المنشاوى 25 عاما مقيم التخشيبة بلقاس واصيب بكسر مضاعف بالساق اليمنى وفتحى محمد فتحى جمعة 33 عاما مقيم القطنة بلقاس واصابته كسر بالساق اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفي بلقاس العام، لتلقي العلاج اللازم والوضع تحت المتابعة الصحية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.