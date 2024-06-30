جميل عفيفى: الجماعة الإرهابية حاولت تغيير الهوية المصرية لصالح جماعات أخرى

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الجماعة الإرهابية عندما وصلت للحكم حاولت تغيير الشعب المصري، والهوية المصرية لصالح جماعات أخرى.

وأضاف “عفيفي”، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القنوات الفضائية الخاصة بالجماعة كانت تهاجم الدولة المصرية والفن وكل ما هو جديد، أيضًا محاولة لطمس الهوية المصرية وتغييرها على حساب مؤامرات على الدولة المصرية والشعب المصري بشكل واضح.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن مخططات الجماعة الإرهابية كانت معلنة حتى قبل وصولها للحكم، لكن الشعب المصري وقف وقفة قوية جدًا يوم 30 يونيو، وهو يوم فارق في تاريخ الدولة المصرية، يوم يؤكد أن الشعب المصري لن يسمح لأي جماعة أو عدوان على الدولة المصرية أن يحاول أن يهدد الدولة أو يغير هويتها.

وتابع: الشعب المصري كله نزل يوم 30 يونيو رغم التهديدات الكبيرة التي وجهتها الجماعة الإرهابية من منصة رابعة، لكن الشعب وقف أمام هذه الجماعة، واستطاع أن يعيد الدولة مرة أخرى إلى ما كانت عليه.

