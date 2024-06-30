يورو 2024.. منتخب إنجلترا «غير المقنع» يواجه سلوفاكيا «العنيد»

تُقام اليوم الأحد، منافسات اليوم الثاني من مواجهات دور الـ16 لبطولة يورو 2024، المُقامة حاليًا فى ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.



وانطلقت منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024 بمواجهتين، ودعت خلالهم إيطاليا البطولة أمام سويسرا بعد الهزيمة بهدفين، بينما صعدت ألمانيا بعد الفوز على الدنمارك، بهدفين دون رد.

وتستأنف مواجهات دور ثمن النهائي من البطولة، بمواجه من العيار الثقيل، بين إنجلترا وسلوفاكيا، وذلك على ملعب "فيلتينس أرينا" في تمام السابعة من مساء القاهرة، والتي يديرها تحكيميًا التركي خليل أوموت ميلر.



يواجه منتخب إنجلترا نظيره السلوفاكي، بعد حالة عضب من الجماهير الإنجليزية بسبب أداء منتخب الأسود الثلاثة في دور المجموعات تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجيت، الذي أصاب بأسلوبه في الملعب، المشجعين بالملل ما دفعهم إلى إطلاق صافرات استهجان للمدرب ساوثجيت؛ احتجاجًا على الأداء السيئ وغير المقنع في البطولة، رغم أن المنتخب الإنجليزي يمتلك أفضل لاعبي العالم، بجانب أن الدوري الإنجليزي الممتاز أقوى دوري في العالم في العقد الماضي.



ويصطدم رجال ساوثجيت، بمنتخب سلوفاكيا العنيد، الذي لم يستسلم لقوة مجموعته في الدور الأول، بل فاز على بلجيكا في الجولة الأولى، قبل أن يتلقى هزيمة من أوكرانيا في الجولة الثانية، ليتعادل مع رومانيا في الجولة الأخيرة، ويتأهل ضمن أفضل ثوالث في النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس أمم أوروبا.



منتخب الأسود الثلاثة



منتخب إنجلترا تأهل إلى دور الستة عشر متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بفوز على صربيا والتعادل مع الدنمارك وسلوفينيا، أما منتخب سلوفاكيا فنجح في خطف بطاقة التأهل لثمن النهائي ضمن أفضل ثوالث من أنياب أوكرانيا، في المجموعة الخامسة التي أدهشت الجميع حول العالم بعد تساوي المنتخبات الأربعة في عدد النقاط 4، ولكن فارق الأهداف حسم الأمر بتأهل رومانيا على الصدارة وبلجيكا في الوصافة وسلوفاكيا في المرتبة الثالثة، ليودع منتخب أوكرانيا البطولة بسبب الأهداف المسجلة والتي سكنت شباكه.



