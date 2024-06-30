مقابل السداد الفوري.. محافظ الجيزة: تخفيض 25 % من إجمالي التصالح للبناء المخالف

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وأشار محافظ الجيزة، إلى انه تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء فقد تم اصدار كتابا دوريا للوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والأجهزة المعنية بنطاق المحافظة بمنح نسبة تخفيض قدرها 25 % من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء في حال السداد الفوري لمقابل التصالح وذلك وفقاً لحكم المادة رقم ٨ من قانون التصالح رقم 187 / 2023 في بعض مخلفات البناء وتقنين أوضاعها.

كما جاء في قرار محافظ الجيزة تحصيل مبلغ لا يتجاوز 500 جنية عن شهادة البيانات الواحدة الصادرة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لاتمام أعمال التصالح وذلك في ضوء التيسيرات التي تقدمها الدولة للتسهيل علي المواطنين في عملية التصالح.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات، والرد المباشر على استفسارات وتساؤلات المواطنين، ومتابعة سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.

كما وجه المحافظ باستمرار أعمال فحص الطلبات المقدمة للتصالح، مؤكدا ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الإدارات المعنية لإنهاء كافة الإجراءات المتبعة في ملف التصالح وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين.