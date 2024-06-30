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الأحد 30 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

شاهد.. أحدث ظهور لنجوى كرم وزوجها عمر الدهماني

نجوى وزوجها عمر الدهماني
نجوى وزوجها عمر الدهماني
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أعلنت النجمة نجوى كرم زواجها رسميا من رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني خلال حفلها الذي أقيم أمس السبت في رومانيا.

واختارت نجوى أن تطل على جمهورها بفستان زفافها وقدمت خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها.

عمر الدهماني زوج نجوى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عمر سالم الدهماني، من بينها شركة "Moments" للإنتاج الفني، وهي التى نظمت حفل نجوى كرم في رومانيا.

عمر رافق نجوى خلال حفلها السابق الذي أقيم في ألمانيا مؤخرا وجمعها بالنجمة أصالة، وشارك الإعلامي نيشان صورة جمعت نجوى بزوجها والفنانة أصالة بزوجها فائق، وأيضا فيديو من نفس الحفل عبر حسابه على تطبيقات "انستجرام"، و"إكس".
 

يشار إلى أن نجوى أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في المملكة المغربية بمدينة الرباط ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم 2024 ، على مسرح منصة "النهضة" مساء يوم 27 من يونيو الجاري.

نجوى وزوجها وأصالة وزوجها من حفل ألمانيا 

نجوى وزوجها عمر الدهماني من حفل ألمانيا

نجوى بفستان الزفاف من حفل رومانيا
نجوى كرم زواج عمر الدهمانى حفل رومانيا