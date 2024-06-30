عضو غرفة السياحة: الإسكندرية تعاني من نقص الطاقة الفندقية أمام الإقبال الكبير

قال محمد عزت عضو الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية، إن الحركة السياحية بالإسكندرية تشهد زيادة في الإقبال ظهرت معها مشكلة نقص الطاقة الفندقية، حيث لم تعد الغرف كافية لاستيعاب الحركة الوافدة للمدينة.

وأضاف عزت في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الإسكندرية تشهد توافد بسيط للحركة الأجنبية أغلبه من رحلات اليوم الواحد "الأوفر داي"، التي تأتي من القاهرة لزيارة معالم المدينة، مشيرا إلى أن السياحة الداخلية تمثل نحو 70% من الحركة الوافدة، تليها السعودية والإمارات، ثم باقي الجنسيات.

وأكد أن الإسكندرية تمتلك 3000 غرفة فندقية، وهي غير كافية بالطبع لاستيعاب الحركة الوافدة في فصل الصيف مع تكدس السياحة الداخلية، غير أن هناك بعض المشروعات الفندقية التي لا تزال قيد الإنشاء والتنفيذ وقد ترى النور قريبا، لافتا إلى أن الإسكندرية تذخر بالعديد من المميزات أبرزها وجود فنادق تناسب كافة الشرائح بداية من النجمة وحتى الخمس نجوم، بخلاف الشقق والشاليهات، ما يجعلها مقصد سياحي مناسب للجميع، لذا تقبل عليها الأسر المصرية والعربية.

وتابع عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، بأنه جارى إنشاء مارينا لليخوت بالمحافظة، تزامنا مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لسياحة اليخوت، موضحا أنه في خلال عامين ستمتلك الاسكندرية افضل مارينا لليخوت بمصر.