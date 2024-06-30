الرئيس الصيني يحضر قمة منظمة شانجهاي للتعاون في كازاخستان

أعلنت وزارتا الخارجية الصينية والكازاخية اليوم /الأحد/ أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيحضر الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس رؤساء دول منظمة شانجهاي للتعاون المقرر عقده يومي الأربعاء والخميس المقبلين في العاصمة الكازاخية أستانا.

وذكرت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية أنه في الفترة من 2 إلى 4 يوليو الجاري، وبدعوة من الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، سيقوم الرئيس الصيني بزيارة دولة إلى أستانا لحضور فعاليات قمة دول منظمة شانجهاي.

بدورها، أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج - في بيان نقلته وكالة أنباء شينخوا الصينية - بأنه في الفترة من 2 إلى 6 يوليو الجاري، سيحضر الرئيس الصيني اجتماع منظمة شانجهاي في أستانا، كما سيقوم بزيارة إلى طاجيكستان تلبية لدعوة رئيسها إمام علي رحمن.