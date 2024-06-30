العراق تحتل المرتبة الثانية عربيا لأكثر الدول تضررا من الإرهاب

أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان العراقي، احتلال العراق المرتبة الثانية بعد سوريا في الدول الأكثر تضررا من الإرهاب حسب مؤشر الإرهاب العالمي.



وقال المركز - في بيان، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا"، اليوم الأحد، إن سوريا، احتلت المركز الأول عربيا والخامس عالميًا ضمن الدول الأكثر تضررا من الإرهاب حول العالم بـ7،890 نقطة، تلاها العراق في المرتبة الثانية عربيا والـ 11 عالميا بـ 7،078 نقطة، فيما جاءت بعده بوركينا فاسو وباكستان.



وأضاف أن ضحايا الإرهاب من القتلى والجرحى منذ عام 2016 وحتى الآن بلغ حوالي 600 ألف شخص مدني وعسكري، مبينا أن العراق بدأ يتعافى من آثار الإرهاب إذا انخفضت العمليات والخروقات الإرهابية بنسبة 90% في عام 2024 مقارنة بعام 2015.



ودعا بيان الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة إلى إطلاق عملية نوعية عسكرية لملاحقة عصابات تنظيم داعش والقضاء عليها وإعلان العراق دولة خالية من الإرهاب وتكثيف الجهود مع الدول في إطار مكافحة الإرهاب، واعتماد يوم 6/10 من كل عام يوما وطنيا لمكافحة الإرهاب استذكارا منه لتخليد شهداء الإرهاب".