"أنتم نور العالم" مؤتمر لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإسبانيا

نظمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إسبانيا، مؤتمرَا للشباب، تحت عنوان "أنتم نور العالم"، وذلك في بيت المؤتمرات بكنيسة البابا أثناسيوس الرسولي بمدينة بيتبورج بألمانيا، بمشاركة ٣٤ شابًا وفتاةً من أبناء كنيستنا بإسبانيا، وبحضور الأب الراهب القمص رويس الأنبا بولا كاهننا بإسبانيا.
ودارت محاضرات المؤتمر حول موضوع كيف يكون شباب المهجر نوراً للعالم، وكيف يعيشون في العالم بدون أن يعيش فيهم العالم.
وفي إطار المؤتمر زار المشتركون في المؤتمر، كاتدرائية البابا أثناسيوس الرسولي في مدينة ترير بألمانيا، حيث نفي البابا اثناسيوس فيها، إلى جانب زيارة بعض المعالم السياحية والدينية في دولة لوكسمبورج.