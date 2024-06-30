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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: ارتفاح حصيلة ضحايا القصف الروسي على فيلنيانسك إلى سبعة قتلى و36 مصابًا

القصف الروسي
القصف الروسي
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أعلنت شرطة منطقة زابوريجيا الأوكرانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنته روسيا أمس على منطقة "فيلنيانسك" إلى سبعة قتلى و36 مصابًا.


وذكرت شرطة زابوريجيا - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن 43 شخصًا أصيبوا نتيجة قصف منطقة فيلنيانسك يوم أمس، حيث لقى 7 منهم مصرعهم في الحال".


وأضاف البيان أن القصف الروسي على المنطقة تسبب في تضرر مبنيين سكنيين و12 محلا تجاريا وتدمير 7 سيارات، فيما تستمر المرافق في العمل.


وأفادت تقارير واردة بأنه تم إعلان الحداد اليوم /الأحد/ على الضحايا في منطقة "فيلنيانسك". 
 

ضحايا الهجوم الصاروخي فيلنيانسك