أوكرانيا: ارتفاح حصيلة ضحايا القصف الروسي على فيلنيانسك إلى سبعة قتلى و36 مصابًا

أعلنت شرطة منطقة زابوريجيا الأوكرانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنته روسيا أمس على منطقة "فيلنيانسك" إلى سبعة قتلى و36 مصابًا.



وذكرت شرطة زابوريجيا - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن 43 شخصًا أصيبوا نتيجة قصف منطقة فيلنيانسك يوم أمس، حيث لقى 7 منهم مصرعهم في الحال".



وأضاف البيان أن القصف الروسي على المنطقة تسبب في تضرر مبنيين سكنيين و12 محلا تجاريا وتدمير 7 سيارات، فيما تستمر المرافق في العمل.



وأفادت تقارير واردة بأنه تم إعلان الحداد اليوم /الأحد/ على الضحايا في منطقة "فيلنيانسك".

