الإصلاح والنهضة: الشعب المصري نجح في إسقاط قوى الشر من خلال ثورة 30 يونيو

هنأ هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنه نجح في إسقاط مخططات قوى الشر العالمية والجماعة الإرهابية في 30 يونيو.

وأضاف "عبد العزيز"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "الجيش المصري استجاب لنداء الشعب وحمى الدولة المصرية في ثورة 30 يونيو، ونزل لحماية الدولة المصرية".

وتابع: "تحية إجلال للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقائد مصر العظيم وأطلق شرارة الوطنية المصرية في هذا اليوم وأحيا في قلوب الشعب المصري معانٍ عظيمة كادت أن تسقط، وحمى الدولة المصرية من الشتتت والتشرذم في مخطط كبير نراه منذ عام 2011 حتى الآن".

وواصل: "الوطنية المصرية هي العاصم للمصريين من الفتن وثورة يونيو حمتنا جميعا من مصير مظلم، واستفدنا دروسا كثيرة من ثورة 30 يونيو، وهي أهمية الوعي وأهمية التماسك الاجتماعي والجدية".