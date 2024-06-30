الزمالك يدرس تصعيد لاعبى قطاع الناشئين للفريق الأول تحسبًا لعدم حل أزمة القيد

طوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، صفحة لقاء سيراميكا كليوباترا، التى جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري، والتى انتهت بفوز الأبيض بأربعة أهداف لهدفين، ويبدأ الاستعداد لمواجهة فاركو، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب «جوميز» تقريرا شاملا عن حالة اللاعبين المصابين، حيث يخوض التونسي سيف الدين الجزيري برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي يُعاني منها، ومن المقرر أن يبدأ التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، بعد أن خاض تدريبات بشكل منفرد من خلال أداء تدريبات بالكرة.

كما يخوض أحمد حمدي، لاعب الفريق، برنامجا تأهيليا بعد عودته من ألمانيا في وقت سابق، عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي، ويؤدي «حمدي» مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وفي الوقت نفسه، يواصل محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد الفريق، البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للفترة المقبلة، على أمل مشاركته في المباريات المقبلة.

ومن جهة أخرى، يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تصعيد لاعبين شباب من قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، لتدعيم الفريق الأول وسد احتياجات الفريق، تحسبًا لعدم حل أزمة القيد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أعلن في وقت سابق، عن إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات قيد، بداية من يوم 24 أبريل الماضي، وحتى سداد غرامة المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق، بالإضافة إلى أندريه أوليفيرا، مدرب الأحمال، ودانيال جونزاليس، محلل الأداء في الجهاز المعاون للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق للفريق.

وفي نفس السياق، أجلت إدارة الزمالك حسم ملف التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، وعلى رأسهم محمد عواد، حارس مرمي الفريق، خاصةً أن إدارة النادي حصلت على الضوء الأخضر من الجهاز الفنى للفريق بعدم التجديد لبعضهم، إلا أنها تفضل عدم إبلاغم بالرحيل وتنتظر لحين إغلاق ملف أزمة القيد، وفي حال عدم رفع القيد، سيتم التجديد للاعبين، وفي حال حل الأزمة سيتم إبلاغهم بالرحيل والتعاقد مع لاعبين جُدد.