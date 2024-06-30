اطلاق مسابقة حسن عطية للنصوص المسرحية فى دورتها التاسعة

أطلق المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد هيثم الهواري، مسابقة الدكتور حسن عطية للتأليف المسرحي، وذلك لأفضل نص مستوحى من التراث والفلكلور الشعبي فى مصر والعالم العربى، في دورتها التاسعة، التي ستقام خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2025 برعاية وزارة الثقافة.

وقال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، ورئيس المهرجان في تصريحات صحفية اليوم، إن هناك شروطا يجب توافرها على المتقدم لهذه المسابقة، أبرزها أن يكون النص المسرحي مستوحى من التراث والفلكلور والموروثات الشعبية المصرية والعربية ، ولا يزيد سن المؤلف على 45 عاما وأن النصوص الفائزة سيتم طباعتها فى كتاب ويتم توزيعه ليكون متاحا لكل الفرق المسرحية لتقديمها على خشبة المسرح كما ستتم دعوة الفائزين لحضور المهرجان وتكريمهم خلال حفل الختام.

وأضاف الهواري، أن الهدف من المسابقة تشجيع المواهب الأدبية وإلقاء الضوء على جيل جديد من المؤلفين المسرحيين وتشجيع الكتابة فى مجال التراث والموروثات الشعبية.

كما يجب ألا يكون النص المسرحي قد فاز فى مسابقة أخرى، حيث إن آخر موعد لتلقي النصوص المسرحية هو 30 سبتمبر 2024، وعلى المشارك ارسال العمل مع سيرة ذاتية مختصرة على الإيميل التالي:Seen.fcc@gmail.com