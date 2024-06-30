وكيل "تعليم المنيا": ثورة 30 يونيو كانت ملحمة أبطالها الشعب والجيش

قال حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن ثورة 30 يونيو، كانت ملحمة أبطالها الشعب والجيش والشرطة، حيث تعد علامة فارقة ونقطة مضيئة فى تاريخ مصر الحديث، والتى جسدت قيم الولاء والانتماء للوطن، والتماسك والتلاحم بين الشعب والجيش والشرطة.

وتقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بخالص التهانى القلبية ، للرئيس عبدالفتاح السيسي ، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بمناسبة ذكرى ثورة "30 يونيو".

وأكد “مصطفى”: أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة نابعة من أعماق الشعب المصري العظيم ، وأنها جسدت إرادة المصريين في التغيير ، وجاءت لتُعيد لمصر لمكانتها الريادية والإقليمية.

ووجه حمدى مصطفى ، الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة المصرية، على دورها البطولي في حماية الثورة وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.