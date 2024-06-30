المطران جورج شيحان يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو.

وقال شيحان في بيان صدرعن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" اليوم الأحد ": "باسم إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها، رئيس أساقفتها، وباسم كهنتها، ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر. نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بأصدق التهاني القلبية بحلول ثورة يونيو المجيدة .

وأضاف "شيحان " بان تلك الثورة المجيدة التي شكلت منعطفا تاريخيا في مسيرة التقدم والاصلاح لبناء الجمهورية الجديدة ، ورسخت قيم المواطنة والحرية والاصرار علي بناء مستقبل أفضل لمصر وللمصرين ، وعودة مصر لمكانتها التاريخية بين دول العالم .

وأختتم المطران جورج شيحان : نصلي من أجل الحكومة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وندعو الله ان يمنحنا السلام والاستقرار ، ويحفظ بلادنا ومنطقة الشرق الأوسط من كل شر .