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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسؤول أممي: الدمار الشديد في قطاع غزة يعرقل عمل الجهات الإغاثية الدولية

عضو اللجنة الأممية
عضو اللجنة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين
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قال عضو اللجنة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين كريس سيدوتي، إن قطاع غزة يعاني بشدة جراء نقص الماء والغذاء، وهناك حاجات ملحة لسكان قطاع غزة، بسبب  العجز في المواد الغذائية ونقص المياه والطاقة، والخدمات الطبية.

وأضاف خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"،اليوم الاحد، أن هناك الكثير من المواطنين في غزة لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة بسبب العجز الشديد في المواد الغذائية.

ولفت إلى أن وجود 37 مليون طن من الركام الذي يحاصر بها قطاع غزة، جعل من المستحيل الاستمرار في إدخال المساعدات في ظل هذا الدمار، الذي يعيق عمل الفرق الطبية، مؤكدًا أن الدمار الشديد في قطاع غزة يعرقل عمل الجهات الإغاثية الدولية.

عضو اللجنة الأممية لحقوق الإنسان قطاع غزة نقص الماء والغذاء