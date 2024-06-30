ads
الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قافلة طبية بمركز شباب قرية منشأة رضوان بأبو كبير

قافلة طبية
قافلة طبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وكذلك فتح مراكز الشباب لتنفيذ المبادرات الرياضية والصحية والثقافية وممارسة المواطنين أنشطتهم المختلفة.

و أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بالتنسيق مع الجامعة الروسية بمصر بتنظيم قافلة طبية علاجية وذلك بمركز شباب منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبو كبير لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء القرية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن القافلة العلاجية قامت بتقديم خدمات قياس الضغط والسكر التراكمي وتوقيع الكشف الطبي بتخصصات (القلب – الباطنة - الأوعية دموية - العظام - الاطفال - النساء والتوليد) وصرف الأدوية بالمجان حيث تم اجراء الكشف الطبي على اكثر من ٨٥٠ مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الامراض والأوبئة.

1000386110
1000386110
1000386109
1000386109
1000386108
1000386108
1000386107
1000386107
1000386106
1000386106
1000386105
1000386105
1000386104
1000386104
1000386103
1000386103
الروس الدكتور ممدوح غراب الشباب والرياضة القافلة العلاجية أنشطة متنوعة