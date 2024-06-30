قافلة طبية بمركز شباب قرية منشأة رضوان بأبو كبير

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وكذلك فتح مراكز الشباب لتنفيذ المبادرات الرياضية والصحية والثقافية وممارسة المواطنين أنشطتهم المختلفة.

و أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بالتنسيق مع الجامعة الروسية بمصر بتنظيم قافلة طبية علاجية وذلك بمركز شباب منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبو كبير لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء القرية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن القافلة العلاجية قامت بتقديم خدمات قياس الضغط والسكر التراكمي وتوقيع الكشف الطبي بتخصصات (القلب – الباطنة - الأوعية دموية - العظام - الاطفال - النساء والتوليد) وصرف الأدوية بالمجان حيث تم اجراء الكشف الطبي على اكثر من ٨٥٠ مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الامراض والأوبئة.

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