مفهوم الوطنية الصادقة ندوة بمسجد بكفر شكر احتفالا بذكرى 30 يونيو

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه تزامنا مع احتفالات الذكري 11 لثورة 30 يونيو اطلقت المديرية احتفالية «مفهوم الوطنية الصادقة»، حيث جرى تنظيم الندوة الشهرية الكبرى بالقليوبية بالمسجد البحري بكفر شكر.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه شارك في الاحتفالية الدكتور محمود عبدالله عبدالرحمن عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر والأستاذ الدكتور أحمد عبدالله القرشي أستاذ التفسير المساعد بكلية أصول الدين بطنطا وحضور محمد غنيم رئيس مجلس مدينة كفر شكر.

أوضح أنه خلال مشاركته بالاحتفالية تناول أهمية الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية والقومية، مؤكدًا على أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت بمثابة عودة مصر للمصريين وأنها عبرت عن إرادة شعب قام بحمايتها وضمانها الجيش المصرى الشريف.

أضاف وكيل وزارة الأوقاف على أن حفظ الوطن والدفاع عنه يعتبر حفظاً للدين والنفس والعرض، كما أن الوطن نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية النداء إلى كل مصري شريف بأن هذا هو وقت الإصطفاف الوطني ونبذ الخلافات ومواطن النزاع وعدم الانسياق وراء الشائعات ومحاولات التشكيك والتشويه التي يقوم بها جماعات الشر والتطرف الذين نبتوا في أحضان خونة الدين والوطن.

أكد وكيل وزارة الأوقاف أن مصر كنانة الله في أرضه ومهد الحضارات وملاذ آل البيت الكرام وصخرة الأمن والأمان بقيادتها وشعبها وأبنائها.

يذكر أن اللقاء أفتتح بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد حمدي السيد واختتم بالابتهالات والأدعية النبوية للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع.

جاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الندوات المنعقدة بمساجد القليوبية وبهذه الصورة الغير مسبوقة لتؤكد هذه اللقاءات أن مصر هى بلد إعمار المساجد من ناحية المبنى والمعنى ودوما أوقاف القليوبية على عهدها «خدمة بيوت الله شرف».

أوقاف القليوبية

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