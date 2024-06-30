غدا.. قطع المياه عن 3 قرى بشرق النيل في بني سويف للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه، غدا الاثنين، عن قرى (بياض العرب ، الشيخ علي ، الحمرايا) مركز بني سويف شرق النيل، اعتباراً من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً ، وذلك بسبب أعمال الصيانة المقررة بالمحطة المغذية لتلك المناطق.

وقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، اعتذارها، في بيان لها اليوم عن قطع المياه خلال تلك الفترة، بسبب أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.