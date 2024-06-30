سلامة الغذاء: حملات تفتيشية حفاظا على صحة المواطنين

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، عن تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية على الأسواق التجارية بمختلف المحافظات ،

ويأتي ذلك في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية 12 حملة تفتيشية موسعة على 175 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 4 طن و200 كجم صفائح جبنة بها صدأ و انتفاخات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 150 كجم سوداني مقشور منتهي الصلاحية، و 200 كجم زيت زيتون يشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي، 100 كجم كبدة بها تغير في الخواص وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وفي إطار الدور التوعوي و التثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 15 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت، وتم تنفيذ 13 قرار نيابة.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 195 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 2 طن (لحوم، دواجن، أسماك، منتجات عطارة) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

و تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 7 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 46 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (ميت أبو غالب، رأس البر، دمياط، كفر سعد، الزرقا، كفر البطيخ، عزبة البرج).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.