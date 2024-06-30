تحذير عاجل من الصحة في غزة بسبب الوقود

أصدرت الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، تحذيرا من توقف ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية خلال 48 ساعة نتيجة نفادالوقود.

فيما استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف منزلا غرب رفح، وآخر في حيالدرج شرق مدينة غزة، في اليوم الـ268 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة زعرب غرب رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الجنوبية لمدينة رفح جنوب، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، وذلك معاستهداف آخر وسط رفح.