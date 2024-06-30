أستاذ علاقات دولية: ثورة 30 يونيو أجهضت مخططات الإخوان للسيطرة على الدول العربية

كشف الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، الأثر الدولي والإقليمي لثورة 30 يونيو، مشددًا على أنها نجحت في إجهاض مخططات الجماعة الإرهابية في السيطرة على الدولة المصرية والدول العربية.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: "كان هناك مخططات إرهابية للسيطرة على كل الدول العربية، فهذه الجماعة مدعومة من طهات خارجية كانت تسعى بشكل كبير إلى تفتيت الأوطان وغير مؤمنة بالدولة الوطنية القائمة على تعظيم دور المؤسسات الوطنية وتعظيم العمل على حفظ النسيج بين الشعب المصري بطوائفه كافة".

وتابع، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت ترغب في تقسيم مصر وصناعة الفوضى في المنطقة والعمل بشكل كبير على إقامة إمارة سيناء باعتبارها الخنجر الذي يعمل على تدمير الدولة المصرية، وبالتالي، كانت ثورة 30 يونيو الضوء الذي رأى به المصريون كيفية الحفاظ على دولتهم من خلال النزول للشارع بشكل كبير.