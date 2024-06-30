إزالة 27 حالة تعد بناء مخالف بمدينة سمسطا ببني سويف

أعلن نشأت معبد رئيس مركز ومدينة سمسطا جنوب بني سويف،اليوم، عن إزالة عدد 27 حالة تعد بالبناء المخالف ،بالمدينة الام، وقري الشنطور ومازورا ودشطوط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بحضور شوقي هاشم نائب المدينة ورؤساء القري ومسؤل الزراعة بالإدارة الزراعية .

ياتي ذلك عن متابعته للموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البنا، بناء على تنفيذات وتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف .

وأوضح رئيس مدينة سمسطا إنه تم متابعة أعمال القافلة الطبية المنفذة بقرية سربو التابعة لمجلس قروي الشنطور بمدرسة عمر بن الخطاب والتي تنفذها احدى مؤسسات المجتمع المدني، تحت شعار مصر في عيونا مكافحة مسببات العمي في تخصص الرمد والتي من خلالها تم الكشف علي اهالي القرية وجاري عمل نظارات طبية وإجراء عمليات جراحية بالمجان

بينما تم متابعة أعمال النظافة والتشجير ورفع الإشغالات بشوارع المدينة، والتي يتم تنفيذها بالفترتين الصباحية والمسائية، لتوفير بيئة صحية نظيفة وحياة كريمة للمواطنين، وقد تضمنت الأعمال رفع المخلفات والأتربة وتفريغ حاويات القمامة بمداخل المدينة وعدد من شوارعها، ضمن خطة الوحدة لرفع مستوى النظافة العامة، وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي بشوارع المدينة.

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