سلامة الغذاء: تسجيل 49 منتج أغذية خاصة وفحص 432 خلال أسبوع

كشف المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي الـ 23 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 22 - 28 يونيو، أن الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة سجلت 49 منتج ،كما فحصت الإدارة 432 منتج جديد.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 75 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 25 شكوى وجاري فحص 50 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 197 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، أسوان والوادي الجديد، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 23 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 17 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية، الدقهلية، الاسماعيلية، المنوفية، بني سويف، البحر الأحمر وكفر الشيخ، وتم استيفاء 4 منشآت تخزينية لاشتراطات الاعتماد.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 12 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، الاسماعيلية، بني سويف، الدقهلية وكفر الشيخ.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 54 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات الاسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، الفيوم وأسوان.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 18 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الدقهلية والاسكندرية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 410 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 10 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 43 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 11 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.