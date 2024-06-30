فى ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.. عادل إمام زعيم قنص بفنه طيور الظلام

تحل اليوم ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، والتى خرج فيها الشعب المصرى للتصدى لجماعات الظلام، فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكان للفن دور كبير فى تشكيل الوعى على مدار التاريخ المصرى، وأبرز تلك الأسماء الفنية التى حاربت الإرهاب بشكل مباشر وعن طريق الفن، الزعيم عادل إمام..

عادل إمام يتحدى الإرهاب فى معقله ويعرض مسرحه فى أسيوط

فى واحد من المواقف التاريخية التى سطرها الفنان عادل إمام، هو إتخاذه القرار بالسفر بفرقته المسرحية كامله إلى معقل الإرهاب فى ذلك الوقت "أسيوط"، وعرض مسرحية "الواد سيد الشغال"، للتصدى لجماعات الإرهاب هناك، بعد أن تعرضت بالاعتداء على فرقة شباب مسرحي أثناء عملهم بالمسرح، ليسقط شهيدان فى هذا اليوم من فرقة الشباب المسرحي.

الواد سيد الشغال

يتخذ الزعيم القرار ويذهب بفرقته ويعرض المسرحية بأسيوط تضامناً مع الفن والمسرح، ويقدم العرض مجاناً، لدعم كل الفرق المسرحية فى المحافظة.

أعمال فنية واجهت جماعات الظلام

لم يكتف الفنان عادل إمام بمواقفه الوطنية فى التصدى للإرهاب، بل جعل من فنه درعاً وسيفاً لمحاربة الإرهاب، وخاض حرباً شرسة على جماعات الظلام، بنشر حقائقهم من خلال أعماله، إلى جانب تشكيل الوعى الحقيقي للمواطن من خلال سرد القضايا المجتمعية الهامة.

الإرهاب والكباب "إسقاط ساخر"

كانت بداية الشرارة الفنية بتقديم طرح كوميدي، وإسقاطات عن الموظف مدعى الدين الذى يتعنت ويتطرف فى عمله وبأفكاره، وما أدى إلى ظهور السلاح كرمز للعنف وفى أيادى المواطن البسيط، والذى لم يسعي يوم إلى العنف.

مشهد من فيلم الإرهاب والكباب

فيلم الإرهابي

وهو بمثابة تجريد حقيقي للأفكار التى يتستر خلفها الإرهاب، وعرض كل كواليس فتنة عقول الشباب وتغييبها، وذلك عن طريق تكليف أحد شباب الجماعة الإرهابية بإغتيال أحد الشخصيات المجتمعية، والتهمة أنه كاتب، فالارهاب يخشي التنوير والقلم ويحارب كل من يسير فى طريق وعى العقول وإنارتها.

فيلم الإرهابي

ويظهر من خلال أحداث الفيلم كيف كان الشاب المكلف بإغتيال الكاتب متطرف وعنيف، ومؤمن إيمان كامل بأفكار جماعات الظلام، وكيف كان مغيب بإسم الدين.

وفى سرد لأحداث الفيلم، بسبب حادث تعرض له الشاب الارهابي، يضطر إلى الإقامة فى بيت الفتاه التى صدمته بسيارتها مع أسرتها، وبعد الدخول فى تفاصيلهم، يكتشف الشاب أن الصورة التى وصلت له عن هؤلاء الناس مزيفه، وأن جماعات الظلام تسعى دائماً لتغييب بوصلة العقول بأفكار الباطل المسمومة.

طيور الظلام "تشريح لجسد المجتمع"

قدم الفيلم حالة مختلفة واستثنائية لتشريح جسد المجتمع بكل طوائفه، وكانت لجماعات الظلام وتدرج مطامعها نصيب الأسد من تزييف الحقائق، واللعب على حبال المصلحة والسلطة، ويسيل خلف كل خطواتهم سيل من دماء منهج الاغتيالات التى نهجته الجماعة على مدار تاريخها.

طيور الظلام

وصل الأمر أن كل أحداث الفيلم تطابقت مع أرض الواقع، منذ أحداث يناير ٢٠١١، حتى عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ليؤكد الزعيم زعامته الفنية بملامسة كل قضايا المجتمع والتى سبق بها أحداث مرت بالوطن، وكان فنه مناره أنارت نفق جماعات الظلام.

عمارة يعقوبيان "الإرهاب شريك أساسي"

يظهر من خلال فيلم "عمارة يعقوبيان"، أن كل طبقات المجتمع تلاقت فى عمارة واحده، متعددة الطوابق وكان سطح المبنى العشوائي رمزيه للفقراء، فى دلالة على الوطن بكل طوائفه.

البوستر الدعائى لفيلم عمارة يعقوبيان

وبالطبع كان دور جماعات الظلام رئيسى فى تجنيد أى شاب محبط، وخاصةً أن بداية الشاب إبن حارس العقار كانت الطموح فى الإلتحاق بكلية الشرطة، وبعد عدم تحقق ذلك، كان دور جماعات الظلام فى تغييب عقل الشاب المحبط، فى إشارة إلى خطورة منهج هؤلاء الخونه فى تغييب عقول الشباب.