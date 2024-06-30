ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في إقليم "بلوشستان" الباكستاني إلى 31 قتيلا ومصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي أخذت تهطل على إقليم "بلوشستان" الباكستاني خلال الأيام الخمسة الماضية إلى 6 قتلى و25 مصابا على الأقل، وذلك في حوادث منفصلة بمختلف أنحاء الإقليم.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية /اليوم الأحد/ عن هيئة إدارة الكوارث الإقليمية قولها إنه تم إغلاق الطريق السريع الذي يربط إقليمي "بلوشستان" و"بخيبر بختونخوا" أمام حركة المرور بسبب مياه الأمطار الغزيرة، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص تقطعت بهم السبل بسبب وقوع انهيار الأرضي في منطقة جبال "كوه سليمان".

وأشارت الهيئة إلى أنه تم إرسال فرق للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة خاصة للمسافرين الذين تقطعت بهم السبل على الطرق المختلفة جراء الأمطار الغزيرة.

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي توقعت فيه هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية أن تشهد العديد من المناطق في البلاد من بينها العاصمة إسلام آباد و"موري" و"جوليات" و"جوجرانوالا" و"ناروال" و"سيالكوت" و"سوات" هطولا للأمطار خلال ساعات اليوم.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى في عام 2024 التي يشهد فيها إقليم "بلوشستان" هطولا غزيرا للأمطار مما تسبب في حدوث انهيارات أرضية وسقوط عشرات الضحايا.. حيث أنه في شهر أبريل من هذا العام أعلنت حكومة المقاطعة حالة طوارئ بسبب الأمطار والفيضانات.