حصاد جامعة حلوان لشهر يونيو

في إطار الاحتفالات بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بالإنابة عن أسرة جامعة حلوان من النواب والعمداء والعاملين والطلاب، بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقد افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان المعمل المركزي بمبنى مركز التميز والابتكار العلمي بالحرم الجامعي بما يواكب التطورات العلمية ويساهم في تدريب الطلاب والباحثين والتطبيق العملي للشق الأكاديمي، حيث يخدم المعمل العلوم الأساسية والتطبيقية ومنها كليات العلوم والطب والصيدلة والتمريض والهندسة .

وفي إنجاز علمي بارز، فازت جامعة حلوان بجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي يخدم التنمية المجتمعية في إطار أهداف التنمية المستدامة، وتسلم الدكتور السيد قنديل الجائزة بقيمة اثني عشر الف وخمسمائة دولار، وأقيمت الاحتفالية بجامعة الدول العربية.

كما هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الطلاب الفائزين في مهرجان ابداع في موسمه الـ ١٢ في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، والمقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة.

وبحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، نظمت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان احتفالية كبرى لتكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، احتفالًا بحصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي من هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

كما افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض الطلاب الوافدين بكلية التربية الفنية، معربًا عن سعادته وفخره بتفوق وإبداعات طلاب الكلية من مختلف الجنسيات، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الكلية في تقديم أفضل الخدمات التعليمية والأنشطة المختلفة للطلاب الوافدين وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الفنية.

وقد قام الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بزيارة كلية الاقتصاد المنزلي وفي بداية الزيارة اجتمع رئيس الجامعة مع أعضاء مجلس ادارة مركز الزراعة الصحراوية، وتحدث عن أهمية وضرورة الإسراع في خطوات إنشاء كلية الزراعة باعتبارها أهم ساعد في دعم الاكتفاء الذاتي داخليا في الجامعة أو في المجتمع المحيط.

وفى إطار الدور المجتمعي والخدمي لجامعة حلوان وفرت الجامعة برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، منفذ بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي إطار سعي جامعة حلوان إلى تبادل الخبرات في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، استضافت الجامعة الدكتور سكوت كوبفيرمان أستاذ الإعاقة والدمج والتكنولوجيا بجامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وافتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض مادة التصوير الفوتوغرافي الذي نظمه قسم التصوير المستوى الثالث بكلية الفنون الجميلة، وشارك فى المعرض 53 طالبة وطالب، ويمثل هذا المعرض فرصة فريدة لاستكشاف عوالم جديدة من الجمال والإبداع والتعمق في الذات الإنسانية.



وأبدع طلاب الفرقة الخامسة شعبة التثقيف بالفن للتدريب الميدانى بكلية التربية الفنية جامعة حلوان بعمل فيلم تسجيلي تثقيفي عن المتحف الزراعي المصري، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور أحمد حاتم عميد الكلية.

وفى إطار الدور المهم والخدمي الذي تقوم به جامعة حلوان لتأهيل الطلاب بكل المقومات الضرورية لسوق العمل، نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان ورشة عمل عن "تنمية المهارات والجاهزية لسوق العمل"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية.

وشارك وفد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة حلوان المتميزين في حلقة نقاشية بعنوان "الأفكار الهدامة والدخيلة على المجتمع - التداعيات - آليات المواجهة" بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة.

كما عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة نادي الجامعة، اجتماعاً مع مجلس إدارة النادي بحضور نواب رئيس الجامعة والاعضاء لمناقشة جدول الأعمال واستعراض الإنجازات خلال الفترة الماضية.

وقد أقيم عرض رياضي على هامش فعاليات افتتاح أكاديمية الدفاع عن النفس بنادي جامعة حلوان.

هذا وقد استقبلت الصالة المغطاة بنادى جامعة حلوان، ختام الجانب العملي للنسخة الثالثة لدورة مدربي البومزا لقطاع القاهرة بمشاركة 160 مدربًا ومدربة من قطاعي القاهرة والجيزة، كما استضافت الصالة المغطاة بالنادي بطولة البنك الأهلي للبراعم تحت سن 8-9 سنوات للتايكوندو.

كما يعلن نادي جامعة حلوان عن البدء في فعاليات "المخترع الصغير" لموسم 2024، ويستهدف البرنامج الأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا، ويهدف إلى تنمية مهاراتهم الإبداعية ومواهبهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

ويعلن نادى جامعة حلوان عن بدء رحلات اليوم الواحد للموسم الصيفي 2024، ضمن خطته لتقديم العديد من الأنشطة والخدمات المتميزة والمتنوعة لأعضائه.

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بجامعة حلوان عن بدء التسجيل في برنامج الدورات الصيفية المكثفة.ويقدم البرنامج دورات في مجموعة متنوعة من اللغات تشمل الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية، التركية، العبرية، والفارسية.

كما أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن بدء التسجيل في المعسكر الصيفي لتعليم اللغات الأجنبية المختلفة، والموجه لطلاب المدارس من سن 9 إلى 14 عامًا، ويهدف هذا البرنامج إلى تأسيس وتنمية المهارات اللغوية للطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية.

وقد أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن بدء دورة اللغة العربية في تحرير النصوص والتدقيق الإملائي.، وتأتى هذه الدورة في إطار حرص الجامعة على إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل.

وأعلن ايضا مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب عن موعد اختبار تحديد المستوى لدورة اللغة الإنجليزية، والمقرر إجراؤه يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.



هذا وقد أعلنت أسرة "طلاب من أجل مصر" المركزية بجامعة حلوان عن إطلاق النسخة الخامسة من مبادرة "هنسوقلك" لتسويق مشاريع التخرج والابتكارات العلمية للطلاب، ويعد مشروع النظارة الذكية من ضمن المبادرة بحيث تساعد المكفوفين على العيش بشكل مستقل، مما يعزز ثقة المكفوفين بأنفسهم ويقلل اعتمادهم على الآخرين.

وشارك وفد من طلاب جامعة حلوان في فعاليات المؤتمر العلمي الثاني تحت عنوان "نحو تثقيف أمني مجتمعي مستدام"، والذي عقد بكلية الدراسات العليا في مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة.

وتعد جامعة حلوان واحدة من أكبر وأعرق الجامعات المصرية وتتميز بكلياتها الفريدة وبرامجها المميزة، وتصنيفها الدولي المميز وسط الجامعات المصرية والدولية ، لذا تقدم الجامعة دليل لطلاب الثانوية العامة للتعرف على كلياتها، من خلال سلسلة من الأخبار المنشورة.

حيث تُعد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية في مجال الفنون في مصر والعالم العربي وتضم كلية الفنون الجميلة العديد من الأقسام العلمية مثل العمارة، التصوير، النحت، الديكور، الجرافيك والاتصالات المرئية، وتقدم برامج متنوعة في التصميم الجرافيكي، التصميم المعماري والعمراني المستدام، الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة، برنامج تصميم العمارة الداخلية.

يهدف برنامج تصميم العمارة الداخلية بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان إلي خلق مسعى إبداعي متميز في مجال العمارة الداخلية يتوافق مع احتياجات الانسان الوظيفية والجمالية والسعي الدائم إلى الارتقاء بالذوق العام والحفاظ على التاريخ والتراث إلى جانب الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.

كما يهدف برنامج التصميم الجرافيكي بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان إلى الإعداد المتكامل للدارس معرفيا ومهاريا ومنهجيا وفلسفيا مما يضمن تأهله لإعداد مصمم جرافيكي قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل من خلال كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها بما يتلائم مع القدرات الفنيه والابداعيه

ويهدف برنامج التصميم المعماري و العمراني المستدام الى التنمية المستدامة وأهمية انشاء مدن ومجتمعات مستدامة، حيث يشمل البرنامج جميع متطلبات دراسة الهندسة المعمارية في قطاعى الهندسة والفنون، بهدف إعداد مهندسين معماريين ملمين بأساسيات العلوم الهندسية والفنية والمتخصصين في العلوم الهندسية المعمارية والعمرانية بصفة عامة والعمارة المستدامة والتصميم العمراني المستدام بصفة خاصة.

ويعد برنامج الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان برنامج ساعات معتمدة يدرس باللغة الانجليزية ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة لإنتاج أعمال فنية ذات طابع متميز ومبتكر، ويساهم على تخريج مصمم مبدع قادر على الابتكار في مجال الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة وقادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة واستيعاب احتياجات سوق العمل.

هذا تعد كلية التكنولوجيا والتعليم، واحدة من أفضل الكليات العلمية الرائدة محليا وإقليميا في التعليم التكنولوجي والبحث العلمي المرتبط بتخصصات الكلية من خلال برامج أكاديمية مستنيرة تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في التنمية المستدامة للوطن.

وتتمثل رسالة برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين (HVT) في جامعة حلوان في إعداد خريجين موجهين للتطبيق بالمهارات التكنولوجية والتقنية والإدارية اللازمة لدخول وظائف السيارات التنافسية العالمية.

كما تتمثل مهمة برنامج تكنولوجيا الميكاترونيات (MCT) في جامعة حلوان في إعداد خريجين موجهين للتطبيق بالمهارات التكنولوجية والتقنية والإدارية اللازمة لدخول وظائف الميكاترونيات التنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وقد أنشئت كلية الحقوق بجامعة حلوان عام 1995 بموجب القرار الوزاري رقم 23 لعام 1995، وبدأت الكلية مسيرتها الأكاديمية في العام الجامعي 1995-1996، وتضم الكلية شعبتي الانتظام والانتساب، كما تقدم برنامجين متميزين: برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية وبرنامج الدراسات القانونية باللغة الفرنسية.

ويهدف برنامج الدراسات القانونيه باللغه الفرنسيه بنظام الساعات المعتمدة بكلية الحقوق جامعة حلوان إلى تزويد الطلاب بالمعارف والنظريات الأساسية والمتقدمة في مختلف مجالات القانون العام والخاص باللغتين الفرنسيه والعربيه بالاضافة الى إنشاء وتعزيز الجانب المهني للعلوم القانونية النظرية عند الطالب وتطوير القدرات والمهارات الفكرية باللغة الفرنسية عند الطالب .

كما يهدف برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة حلوان، لتدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على الصياغة القانونية وكتابة العقود واكتساب مهارات اللغة القانونية الانجليزية، ومبادئ الترجمة القانونية.

ويرجع تاريخ الكلية لعام 1839، ثم انضمت الكلية إلى جامعة حلوان عام 1975، وتأتى رسالة الكلية فى إعداد خريج مبتكر قادر على إدارة عمليات التصميم والتصنيع والتطوير من خلال برامج تعليمية تدعم إنتاج واستثمار المعرفة لتلبية احتياجات سوق العمل.

ويهدف برنامج تصميم الإعلان الرقمي بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان الى تخريج مصمم اعلان رقمي قادر على تقديم الحلول المتكاملة للمشكلات التصميمية في هذا المجال من خلال تطبيق استراتيجيات الابداع والتقنيات مع توظيف العلوم المرتبطة بما يحقق المراقبة للمتغيرات الحديثة وتلبية احتياجات سوق العمل في ضوء أخلاقيات المهنة.

ويهتم برنامج تصميم وتشكيل الزجاج فى العمارة بكلية الفنون التطبيقية بدراسة كل ما يتعلق بكل تطبيقات الزجاج في العمارة، ومن حيث التصميم والتنفيذ وكذلك إلقاء الضوء على كل ما هو جديد ومستحدث من أنواع الزجاج المستخدم في العمارة الداخلية والخارجية .

كما يعد برنامج الوسائط المطبوعة برنامجاً جديداً ومطوراً ليلائم التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال صناعة الطباعة والصناعات المرتبطة بها، ويتميز هذا البرنامج باحتوائه على حزمة من المقررات الحديثة التي تعمل على تأهيل الخريج ليواكب التطورات الحديثة في مجال الطباعة والتي يتم تدريسها باللغة الانجليزية.

ويعد برنامج علوم التغليف بكلية الفنون التطبيقية برنامجا جديدا متميز ومطور ليلائم التطورات التكنولوجية الحديثه في مجال تصميم وإنتاج العبوات وما يميزه عن برنامج البكالوريوس الحالي انه يحتوي على حزمة من المقررات الحديثة التي تعمل على تأهيل خريج البرنامج ليواكب التطورات الحديثة في مجال التغليف بمرجعيه عالمية .

كما يعد برنامج الموضة وطباعة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان أول برنامج بيني يجمع بين قسمي الملابس وطباعة المنسوجات ، وتكون الدراسة فيه باللغة الانجليزية.

ويعد برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي هو برنامج خاص يختص بعلوم التصميم الداخلي وارتباطها بالبيئة، وتتمثل رسالته في تخريج مصممين ذوي قدرات تنافسية قوية ومتخصصين في مجال التصميم الداخلي الايكولوجي قادرين على تطويع أفكارهم ومهاراتهم الفنية لخدمة المجتمع والإسهام في ارتقائه.

ويهدف برنامج علوم تصميم الأثاث إلى توفير مناخ تعليمي وابتكارى وبحثى مناسب فى تخصص الأثاث وعلومه، إلى جانب تنمية قدرات الطالب من الناحية العلمية و المهنية والتطبيقية فى علوم التصميم المختلفة، كما يعمل على الارتقاء بالفكر التصميمى للمصمم فى مجال فن الاثاث لزيادة القدرة التنافسية.

هذا وقد أنشئت كلية الصيدلة جامعة حلوان بالقرار الجمهوري رقم 23 لسنة 1995، وهي كلية معتمدة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد المصرية، وتعتمد الكلية في كل برامجها لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا على نظام الساعات المعتمدة.

وتم إعداد هذا برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية طبقا للمعايير الدولية في التعليم الصيدلي من أجل توفير خدمة تعليم صيدلي إكلينيكي عالي الجودة، حيث تركز محتويات البرنامج علي الرعاية الصحية للمرضى.

وتأسست كلية التمريض جامعة حلوان عام 2006، وبدأت الدراسة بها عام 2007، وهي حاصلة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتتمثل رؤية الكلية في الرياده في مجال التمريض محليا وإقليميا وعالميا والتميز والارتقاء في مجال التعليم والبحث العلمي والخدمة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.

ويعد برنامج البكالوريوس في علوم التمريض (التخصصي) برنامج ساعات معتمدة يدرس باللغة الانجليزية، ويسعى البرنامج إلى تخريج ممرض مؤهل بالكفاءات التمريضية العامة والتخصصية التي تساعده على تقديم رعاية تمريضية ذات جودة عالية بإستخدام الكفايات المكتسبة التي تلبي احتياجات كافة مستويات المؤسسات الصحية المحلية والإقليمية والدولية.

كما يهدف البرنامج المكثف بكلية التمريض جامعة حلوان إلى تلبية حاجة المجتمع إلى ممرضين وممرضات مؤهلين يساهموا في حل مشكلة نقص الأعداد التمريضية، وتقديم مسارات مهنية جديدة لتحقيق التنمية المجتمعية.

وتأسست كلية العلوم بجامعة حلوان عام 1980، وقد بدأت الدراسة الفعلية فيها في أكتوبر 1983، وتطمح كلية العلوم جامعة حلوان إلى الريادة في تقديم خدمات تعليمية وبحثية متميزة ومتطورة في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية وإنتاج واستثمار المعرفة.

ويعد برنامج الوراثة والمناعة التطبيقية بكلية العلوم جامعة حلوان هو برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة ، وعدد الساعات المطلوبة للتخرج هو ١٣٦ ساعة، والبرنامج هو أول برنامج فى مصر متخصص فى علم الوراثة وعلم المناعة .

كما تعد التكنولوجيا الحيوية الجزيئية من العلوم الحديثة والمتطورة التي تجمع بين علم الأحياء والتقنيات المتقدمة. وفي هذا السياق، يقدم برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم في جامعة حلوان فرصة متميزة للطلاب لدراسة هذا المجال الهام بنظام الساعات المعتمدة.

ويهدف البرنامج إلي تأهيل خريجين متخصصين في مجال البترول والتعدين قادرين على المنافسة داخل وخارج الوطن وخاصة في مجالات الكشف والتنقيب عن الثروات المعدنية والبترول والغاز الطبيعي والارتقاء بمفهوم الجيولوجيا والجيوفيزياء التطبيقية في هذا المجال والبحث العلمي المتميز.