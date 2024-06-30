محافظ الشرقية يتفقد شوارع قرية الزند بالزقازيق

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة مفاجئة لقرية الزند التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وتفقد محافظ الشرقية شوارع القرية للوقوف على الحالة العامة للنظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

واصدر المحافظ تعليماته لرئيس المركز باستقدام جليدر لتسوية واستعدال شوارع القرية ومراجعة أعمدة الانارة مع استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما كلف المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية وربطة مع محطات الرفع والمعالجة المخصصة لذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.

أعرب أهالي القرية عن سعادتهم لزيارة المحافظ لهم والتي تأتي استجابة لمطالبهم خلال لقائه لهم بمكتبة بالديوان العام للتعرف على احتياجاتهم والتوجيه بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه بالقرية ليعود بالنفع والفائدة عليهم ويساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

توجه محافظ الشرقية لمنطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق والتي شهدت أعمال تطوير وتجميل بتركيب بلاط الانترلوك على مساحة 13 ألف و500 متر مسطح وبتكلفة اجمالية 4 مليون و300 ألف جنيه والتي تأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة مؤكداً على رئيس حي ثان بمراجعة الشركة المنفذة والتأكد من التزامها بمراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية المحددة وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة.

كلف المحافظ رئيس حي ثان بإعداد المقايسات اللازمة لاستكمال اعمال رصف وتطوير الشوارع المتبقية بالمنطقة وادراجها في خطة العام المالي القادم لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة وتقديم افضل الخدمات لقاطنيها.

وخلال تفقده لشوارع المنطقة التقى المحافظ بعدد من المواطنين والذين قدموا الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في أعمال التطوير الجارية بالمدينة وكذلك المتابعة المستمرة ليلاً ونهاراً للشركات المنفذة لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

رافق المحافظ في الجولة شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق ويسري راشد رئيس حي اول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.