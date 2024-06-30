مكتسبات 30 يونيو.. نهضة عمرانية غير مسبوقة (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه محمد عبده ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا بعنوان "مكتسبات 30 يونيو.. نهضة عمرانية غير مسبوقة".

نهضة عمرانية غير مسبوقة شهدتها مصرُ على مدار السنوات الماضية ومثلت ثورة 30 يونيو نقطة انطلاق لتطوير حقيقي شهدته مصر في كل المجالات والقطاعات، وبالفعل تغيرت خريطة مصر العمرانية بشكل كامل وكتبت اسم مصر بحروف من نور في سجل الدول الكبرى التي تشهد تنمية حقيقية غير مسبوقة.

وساهمت مدن الجيل الرابع في مضاعفة مساحة العمرانية لتصل إلى 14% بدلا من 7% والتي كانت بمثابة مشروع مصر للمستقبل وحلمها في التوسع العمراني وزيادة المساحة المعمورة وإنقاذ المدن الجديدة من التكدس.

وتعتبر مدن العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، الجلالة، والإسماعيلية الجديدة أبرز هذه المدن، بالإضافة إلى امتداد مدينة الشيخ زايد، ومدينة ناصر غرب أسيوط، غرب قنا، توشكى الجديدة، حدائق أكتوبر، مدينة شرق ملوي، والفشن الجديدة.

وتعمل وزارة الإسكان على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر والحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط وكذلك توفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يتناسب مع مستوى دخله، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة.