الإحصاء: 1.7 تريليون جنيه قيمة الدعم خلال الـ 10 سنوات الماضية

كشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية ..

إيرادات السياحة



بلغت قيمة إيرادات السياحة 82.2 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 5.1 مليار دولار عام 2013 / 2014.

• 7.4 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 45.3%.

• 3.8 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 48.9%.

• 4.4 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.

• 9.8 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 123.9%.

• 12.6 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 28.2%.

• 9.9 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 21.6%.

• 4.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 50.7%.

• 10.7 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.

• 13.6 مليار دولار خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 26.8%.

السياح



سجل عدد السائحين الوافدين إلى مصر 90.1 مليون سائح خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 9.5 مليون سائح عام 2013.

• 9.9 مليون سائح عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.

• 9.3 مليون سائح عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 5.6%.

• 5.4 مليون سائح عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 42.1%.

• 8.3 مليون سائح عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 53.6%.

• 11.3 مليون سائح عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 36.8%.

• 13 مليون سائح عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 14.8%.

• 3.7 مليون سائح عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 71.7%.

• 8 مليون سائح عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 117.5%.

• 11.7 مليون سائح عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 46.6%.

تحويلات المصريين



بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 241.5 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 18.5 مليار دولار عام 2013 / 2014.

• 19.3 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.

• 17.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 11.7%.

• 21.8 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 27.7%.

• 26.4 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 21%.

• 25.2 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 4.7%.

• 27.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.4%.

• 31.4 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2%.

• 31.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.6%.

• 22.1 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة انخفاض قدرها 30.8%.

صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة

سجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 73 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 4.2 مليار دولار عام 2013 / 2014.

• 6.4 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 52.7%.

• 6.9 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 8.7%.

• 7.9 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.

• 7.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 2.7%.

• 8.2 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 6.7%.

• 7.5 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.

• 5.2 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 30%.

• 8.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 71.4%.

• 10 مليارات دولار خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 12.3%.

الدعم



بلغت قيمة الدعم المقدم من الدولة 1.7 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 160.1 مليار جنيه عام 2013 / 2014.

• 178.7 مليار جنيه عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.

• 153.9 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 13.8%.

• 128.5 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة انخفاض قدرها 16.5%.

• 222.1 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 72.8%.

• 214.3 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.5%.

• 171.8 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 19.8%.

• 140.7 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 18.1%.

• 138.3 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.7%.

• 148.8 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 7.5%.