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الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: الدولة أنفقت على التعليم 1.4 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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كشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية .

الإنفاق على التعليم


سجلت قيمة إنفاق الدولة على التعليم 1.4 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 94.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015 
• 99.3 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.
• 104 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%.
• 107.1 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3%.
• 115.7 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8%.
• 132 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%.
• 157.6 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.
• 172.6 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 9.5%.
• 192.7 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.
• 229.9 مليار جنيه خلال عام 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.

الإنفاق على الصحة


بلغت قيمة إنفاق الدولة على الصحة 804.4 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 42.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015..
• 45 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 6%.
• 48.9 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 8.9%.
• 54.9 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.
• 61.8 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%.
• 73.1 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%.
• 93.5 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28%.
• 108.8 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 16.3%.
• 128.1 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 17.8%.
• 147.9 مليار جنيه خلال عام 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%.

الصادرات 


سجلت قيمة الصادرات المصرية 325.2 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 27.5 مليار دولار عام 2014.
• 22 مليار دولار عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 20.2%.
• 22.5 مليار دولار عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%.
• 26.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8%.
• 29.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.
• 30.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%.
• 29.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.
• 43.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 48.8%.
• 52.1 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 19.4%.
• 42.1 مليار دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 19.3%.

إيرادات قناة السويس


بلغت قيمة إيرادات قناة السويس 59.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 5.37 مليار دولار عام 2013 / 2014.
• 5.36 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.1%.
• 5.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.
• 4.9 مليار دولار عام 2016 / 2017بنسبة انخفاض قدرها 3.4%.
• 5.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%.
• 5.7 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.
• 5.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%.
• 5.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.8%.
• 7 مليارات دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.4%.
• 8.8 مليار دولار خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 25.2%.

 

الاحصاء الإنجازات خلال الـ 10 سنوات التعليم