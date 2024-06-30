الإحصاء: الدولة أنفقت على التعليم 1.4 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية

كشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية .

الإنفاق على التعليم



سجلت قيمة إنفاق الدولة على التعليم 1.4 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 94.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015

• 99.3 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.

• 104 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%.

• 107.1 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3%.

• 115.7 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8%.

• 132 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%.

• 157.6 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.

• 172.6 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 9.5%.

• 192.7 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.

• 229.9 مليار جنيه خلال عام 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.

الإنفاق على الصحة



بلغت قيمة إنفاق الدولة على الصحة 804.4 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 42.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015..

• 45 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 6%.

• 48.9 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 8.9%.

• 54.9 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.

• 61.8 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%.

• 73.1 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%.

• 93.5 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28%.

• 108.8 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 16.3%.

• 128.1 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 17.8%.

• 147.9 مليار جنيه خلال عام 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%.

الصادرات



سجلت قيمة الصادرات المصرية 325.2 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 27.5 مليار دولار عام 2014.

• 22 مليار دولار عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 20.2%.

• 22.5 مليار دولار عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%.

• 26.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8%.

• 29.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.

• 30.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%.

• 29.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.

• 43.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 48.8%.

• 52.1 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 19.4%.

• 42.1 مليار دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 19.3%.

إيرادات قناة السويس



بلغت قيمة إيرادات قناة السويس 59.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 5.37 مليار دولار عام 2013 / 2014.

• 5.36 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.1%.

• 5.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.

• 4.9 مليار دولار عام 2016 / 2017بنسبة انخفاض قدرها 3.4%.

• 5.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%.

• 5.7 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.

• 5.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%.

• 5.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.8%.

• 7 مليارات دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.4%.

• 8.8 مليار دولار خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 25.2%.