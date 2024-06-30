سلامة الغذاء: إصدار 1776 إذن تصدير لحاصلات زراعية الأسبوع الماضي

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 23 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 22 - 28 يونيو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:



نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 70 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 56 زيارة، وأصدرت الإدارة 1776 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 539 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4250 رسالة بنحو 230 ألف لعدد 1640 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 550 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 20 ألف طن، يليها بصل طازج بإجمالي 15 ألف طن، ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 65 صنف بنحو 50 ألف طن.



ومازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 30 ألف طن، يليها عنب طازج بإجمالي 20 ألف طن، ثم فراولة بإجمالي 13 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 56 صنف بنحو 66 ألف طن.



ومثلت اسبانيا والسودان وهولندا وتركيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية من إجمالي 166 دولة مستوردة.



واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 770 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 600 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 470 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1625 رسالة بنحو 367500 طن لعدد 670 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 150 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا من 78 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أمريكا، انجلترا وأوروجواي.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 525 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 315 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 260 رسالة.

