بالأرقام.. الإحصاء يكشف إنجازات الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية

كشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية.

المواليد

نجحت الدولة المصرية في خفض عدد المواليد خلال الـ 10 سنوات الماضية من 2.7 مليون مولود عام 2014 إلى 2 مليون مولود عام 2023.

• 2.7 مليون مولود عام 2014.

• 2.7 مليون مولود عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 1.3%.

• 2.6 مليون مولود عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.

• 2.6 مليون مولود عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.7%.

• 2.4 مليون مولود عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.8%.

• 2.3 مليون مولود عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.

• 2.2 مليون مولود عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3%.

• 2.2 مليون مولود عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.2%.

• 2.2 مليون مولود عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.

• 2 مليون مولود عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 6.7%.

معدل البطالة



قامت الدولة المصرية بإنشاء العديد من المشروعات القومية، والتي أدت إلى انخفاض معدل البطالة خلال الـ 10 سنوات الماضية من 13% عام 2014 إلى 7% عام 2023.

• 13 % عام 2014.

• 12.8 % عام 2015.

• 12.5 % عام 2016.

• 11.8 % عام 2017.

• 9.9 % عام 2.18.

• 7.9 % عام 2019.

• 7.9 % عام 2020.

• 7.4 % عام 2021.

• 7.2 % عام 2022.

• 7 % عام 2023.

المشتغلون



نجحت الدولة المصرية في زيادة عدد المشتغلين خلال الـ 10 سنوات الماضية من 24.3 مليون مشتغل عام 2014 إلى 29 مليون مشتغل عام 2023.

• 24.3 مليون مشتغل عام 2014.

• 24.8 مليون مشتغل عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 2%.

• 25.3 مليون مشتغل عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

• 26 مليون مشتغل عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%.

• 26 مليون مشتغل عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 0.1%.

• 26.1 مليون مشتغل عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.

• 26.2 مليون مشتغل عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%.

• 27.2 مليون مشتغل عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.8%.

• 27.9 مليون مشتغل عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2.8%.

• 29 مليون مشتغل عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.