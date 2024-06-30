طلب تحريات صاحب فيديو قيادة السيارة برعونة بمصر الجديدة

تباشر نيابة مصر الجديدة، التحقيق مع المتهم بمقطع فيديو على موقع فيسبوك تضمن قيامه السير برعونة وأداء حركات استعراضية

وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع فيسبوك تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية بأحد الشوارع.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

بعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلي قائد السيارة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.